По-прежнему сухо, по-прежнему тепло. Погода в Крыму

В понедельник 26 октября в Крыму сохранится преимущественно сухая теплая погода.

Ночная температура воздуха +8…+13°, на побережье до +16°; дневная +21…+26°. В последующие сутки 27 октября атмосферный фронт принесет на полуостров кратковременные дожди. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .