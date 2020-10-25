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По-прежнему сухо, по-прежнему тепло. Погода в Крыму
иллюстрация: cocoparisienne (pixabay.com)

По-прежнему сухо, по-прежнему тепло. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:17 25.10.2020

В понедельник 26 октября в Крыму сохранится преимущественно сухая теплая погода.

Ночная температура воздуха +8…+13°, на побережье до +16°; дневная +21…+26°. В последующие сутки 27 октября атмосферный фронт принесет на полуостров кратковременные дожди. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды ля городов и посёлков Крыма — здесь.

По-прежнему сухо, по-прежнему тепло. Погода в Крыму

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