По Севастополю ходит троллейбус с драконом

Как пояснили «Севастопольской газете» в ГУП «Севэлектроавтотранс», это давняя традиция предприятия. Кроме изображения дракона троллейбус украшен праздничной иллюминацией, а окна разрисованы снежинками, еловыми ветками и морозными узорами. Так предприятие решило поздравить севастопольцев с наступающими праздниками. Троллейбус с драконом курсирует по маршруту №12. В этом году он только один.