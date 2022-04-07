По словам Михаила Мишустина результатом прошлого года стал уверенный рост экономики  

Сегодня Председатель Правительства России Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом о работе Кабинета министров за минувший год.

По словам Михаила Владимировича, результатом прошлого года стал уверенный рост экономики. За два ковидных года темпы экономики выросли в пять раз. Это больше, чем в развитых странах. Объём ВВП увеличился на 4,7%, безработица сократилась до 4,3%. Основной вклад в экономический рост внесли промышленность и торговля, в основном за счёт внутреннего спроса. По всей стране за минувший год отремонтировано свыше 1 тыс. поликлиник, закуплено более 37 тыс. единиц медоборудования, 5,5 тыс. специальных автомобилей. Построено и заменено почти 3 тыс. ФАПов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлинических подразделений для 8 миллионов сельских жителей, — прокомментировал крымский премьер Юрий Гоцанюк.

Он также напомнил, что по инициативе Президента проиндексированы пенсии и введены два новых государственных пособия.

В период пандемии особое внимание уделяется малому и среднему бизнесу, что позволило многим предприятиям сохранить деятельность и рабочие места. По сельскому хозяйству. Россия полностью обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой, мясом. Высокий уровень и по картофелю, молоку, овощам – свыше 80%, — сказал Юрий Гоцанюк.

В сфере строительства за прошедший год введено в эксплуатацию почти 93 млн. кв. метров. Это рекордный объём строительства за всю историю нашей страны.

Опережающими темпами идёт расселение из аварийного жилья. Около 132 тысячи человек смогли переехать из непригодных для жизни домов. На это направлено дополнительно более 160 млрд. рублей. О дорожном строительстве. Приведено в надлежащее состояние более 160 млн кв. м полотна. Самый большой объём отремонтированных дорог за всю историю нашей страны! Михаил Владимирович детально рассказал об основных направлениях работы Правительства России, подвел итоги практически по каждой отрасли. Убежден, лишь объединив усилия общества и власти мы преодолеем все трудности, защитим свою независимость и суверенитет, — отметил Юрий Гоцанюк.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!