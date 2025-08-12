«По-соседски» украл 130 тысяч рублей с банковского счёта: инцидент в Севастополе

45-летний житель Брянской области, который приехал в Севастополь на лечение, поселился в одном из городских хостелов, где познакомился с 32-летним дончанином.

В один из дней приятели захотели расслабиться и выпить немного спиртного. Увлекшись горячительными напитками, старший из мужчин уснул, а его компаньон тем временем решил воспользоваться удачным моментом. Злоумышленник заранее запомнил пароль от интернет-банкинга, который при нем вводил новый знакомый в магазине, и при помощи мобильного телефона соседа по комнате перевел себе на счет 70 тысяч рублей. Но на этом мужчина не остановился. Он также забрал из кошелька товарища банковскую карту и, попробовав ввести такой же пароль, как в интернет-банкинге, получил доступ к снятию наличных и похитил еще 60 тысяч с чужого счета, после чего карту выбросил. На утро, осознав, что с банковского счета списана крупная сумма денег, потерпевший обратился за помощью в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали злоумышленника, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю