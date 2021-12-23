По состоянию на утро 23 декабря зима в Крыму особых бед не натворила

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев сообщил, что согласно оперативной информации, по состоянию на 9:00 23 декабря, чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий в Крыму не зафиксировано.

Все социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения Республики работают в штатном режиме. На данный момент дороги и перевалы обработаны и очищены, движение не затруднено, ситуация на дорогах стабильная. На текущий момент дорога на плато горы Ай-Петри перекрыта с обеих сторон. Кроме того, на контроле находится наполняемость водохранилищ, — цитирует чиновника пресс-служба.

На базе ГУ МЧС России по Республике Крым, с 8:00 20 декабря работает оперативный штаб для постоянного мониторинга тех участков федеральных автомобильных дорог, где возможно образование снежных заносов. Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

МЧС Республики Крым напоминает, что погода на полуострове может часто меняться, на некоторых участках дорог в ночные и утренние и даже дневные часы может наблюдаться туман и гололедица, поэтому автолюбителям необходимо предусмотреть все возможные негативные ситуации и быть предельно осторожными и внимательными!

Крымские спасатели призывают всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

МЧС Крыма напоминает жителям и гостям полуострова о том, что в условиях пониженной температуры воздуха в зимний период необходимо строго соблюдать правила дорожного движения при движении как в городских условиях, так и на трассах.

Напомним, что по информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением арктического холодного фронта , 23 и 24 декабря ночные температуры резко понизятся до 10-15° мороза, дневные до 3-8 ° мороза.

МЧС Республики Крым еще раз напоминает жителям и гостям полуострова:

по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при гололедице на дорогах;

во время сильного ветра опасно находиться рядом или оставлять транспортные средства вблизи ветхих строений, старых сухих деревьев, слабоукрепленных конструкций, под рекламными щитами и линиями электропередач;

необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;

проезжать перекрестки максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов;

особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112» или «101».

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