По состоянию на утро 23 января непогода в Крыму серьёзных бед не натворила

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев сообщил, что по состоянию на 8:00 23 января чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий в Крыму, не зафиксировано.

Все социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения Республики работают в штатном режиме. На территории Республики Крым максимальные осадки в виде снега зарегистрированы: Ай-Петри – 9мм, Ангарский перевал -7 мм. В ближайшие 2 часа осадки прогнозируются в восточных районах Республики Крым до 2 мм. Ангарский и Грушевский перевалы проездные, — сообщили в пре6сс-службе МЧС России в Крыму.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева, по состоянию на 8:00 зафиксирован один случай, связанный с затруднением движения на автодороге. Кроме этого зафиксированы массовые травмирования граждан в горах при отдыхе.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

Напомним, что в МЧС работает оперативный штаб для постоянного мониторинга за ситуацией на полуострове. Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению.

МЧС Крыма напоминает жителям и гостям полуострова о том, что в условиях пониженной температуры воздуха в зимний период необходимо строго соблюдать правила дорожного движения при движении как в городских условиях, так и на трассах. Автомобилистам необходимо предусмотреть все возможные негативные ситуации и быть предельно осторожными и внимательными!

Крымские спасатели призывают всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

Напомним, что по информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 23 января в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный снег, мокрый снег, гололёдно-изморозевые отложения. Гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.

МЧС Республики Крым еще раз напоминает жителям и гостям полуострова:

по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при гололедице на дорогах;

во время сильного ветра опасно находиться рядом или оставлять транспортные средства вблизи ветхих строений, старых сухих деревьев, слабоукрепленных конструкций, под рекламными щитами и линиями электропередач;

необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;

проезжать перекрестки максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов;

особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112» или «101».