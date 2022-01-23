По состоянию на утро 23 января непогода в Крыму серьёзных бед не натворила

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев сообщил, что по состоянию на 8:00 23 января чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий в Крыму, не зафиксировано.
Все социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения Республики работают в штатном режиме. На территории Республики Крым максимальные осадки в виде снега зарегистрированы: Ай-Петри – 9мм, Ангарский перевал -7 мм. В ближайшие 2 часа осадки прогнозируются в восточных районах Республики Крым до 2 мм. Ангарский и Грушевский перевалы проездные, — сообщили в пре6сс-службе МЧС России в Крыму.
По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева, по состоянию на 8:00 зафиксирован один случай, связанный с затруднением движения на автодороге. Кроме этого зафиксированы массовые травмирования граждан в горах при отдыхе.
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма —
Напомним, что в МЧС работает оперативный штаб для постоянного мониторинга за ситуацией на полуострове. Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению.
МЧС Крыма напоминает жителям и гостям полуострова о том, что в условиях пониженной температуры воздуха в зимний период необходимо строго соблюдать правила дорожного движения при движении как в городских условиях, так и на трассах. Автомобилистам необходимо предусмотреть все возможные негативные ситуации и быть предельно осторожными и внимательными!
Крымские спасатели призывают всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.
Напомним, что
МЧС Республики Крым еще раз напоминает жителям и гостям полуострова:
- по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при гололедице на дорогах;
- во время сильного ветра опасно находиться рядом или оставлять транспортные средства вблизи ветхих строений, старых сухих деревьев, слабоукрепленных конструкций, под рекламными щитами и линиями электропередач;
- необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
- проезжать перекрестки максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов;
- особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112» или «101».
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