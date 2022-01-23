реклама крым
Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | По состоянию на утро 23 января непогода в Крыму серьёзных бед не натворила

crimeapress_news



реклама в крыму
По состоянию на утро 23 января непогода в Крыму серьёзных бед не натворила
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

По состоянию на утро 23 января непогода в Крыму серьёзных бед не натворила

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 11:23 23.01.2022

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев сообщил, что по состоянию на 8:00 23 января чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий в Крыму, не зафиксировано.

Все социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения Республики работают в штатном режиме. На территории Республики Крым максимальные осадки в виде снега зарегистрированы: Ай-Петри – 9мм, Ангарский перевал -7 мм. В ближайшие 2 часа осадки прогнозируются в восточных районах Республики Крым до 2 мм. Ангарский и Грушевский перевалы проездные, — сообщили в пре6сс-службе МЧС России в Крыму.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева, по состоянию на 8:00 зафиксирован один случай, связанный с затруднением движения на автодороге. Кроме этого зафиксированы массовые травмирования граждан в горах при отдыхе.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Напомним, что в МЧС работает оперативный штаб для постоянного мониторинга за ситуацией на полуострове.  Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению.

МЧС Крыма напоминает жителям и гостям полуострова о том, что в условиях пониженной температуры воздуха в зимний период необходимо строго соблюдать правила дорожного движения при движении как в городских условиях, так и на трассах. Автомобилистам необходимо предусмотреть все возможные негативные ситуации и быть предельно осторожными и внимательными!

Узнайте больше:  МЧС: на плато Ай-Петри осуществляется организованный спуск автомобилей

Крымские спасатели призывают всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

Напомним, что по информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 23 января в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный снег, мокрый снег, гололёдно-изморозевые отложения. Гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.

МЧС Республики Крым еще раз напоминает жителям и гостям полуострова: 

  • по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при гололедице на дорогах;
  • во время сильного ветра опасно находиться рядом или оставлять транспортные средства вблизи ветхих строений, старых сухих деревьев, слабоукрепленных конструкций, под рекламными щитами и линиями электропередач;
  • необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
  • проезжать перекрестки максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов;
  • особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112» или «101».


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.