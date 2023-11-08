По трассе «Таврида» ночью, по «встречке»… Конечно, будет ДТП

В Ленинском районе к ответственности привлечен водитель, ставший виновником ДТП на трассе «Таврида». Вольно или невольно, но он грубо нарушил ПДД.

В социальной сети пользователи пожаловались на водителя, который двигался по автодороге «Таврида» по встречной полосе, вблизи с. Горностаевка Ленинского района, чем грубо нарушил п. 9.1(1) ПДД РФ. При изучении видеозаписи сотрудниками Госавтоинспекции в результате проведенных мероприятий установлена личность водителя автомобиля ВАЗ 2102. Гражданин, управляющий транспортным средством двигался по полосе, предназначенной для встречного движения и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Водитель встречной иномарки успел не допустить лобового столкновения, и машины разъехались по касательной, — рассказали в МВД по РК.

Виновник ДТП пояснил, что возвращался из длительной поездки и был уставшим, потеряв бдительность, он пропустил поворот к своему населенному пункту и оказался на встречной полосе. Но… события (как видеозапись в соцсетях) назад не отмотаешь.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 4 статьи 12.15 КоАП РФ, ему грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

PS. Вечерняя езда по «встречке» именно по «Тавриде» — явление не редкое. Сам за последний месяц двоих таких «оленей» наблюдал, благо в правой полосе ехал. Никого не оправдываю, но… Может, все-таки на трассе указателей (но, точно, не камер, хе-хе) не хватает?