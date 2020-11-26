По улицам Евпатории будет курсировать трамвай со сказочными персонажами

Один из трамваев маршрута №1 в Евпатории теперь будет выходить на линию с символикой Крымского театра юного зрителя и детского театра «Золотой ключик». Это стало возможно благодаря договору Крымского ТЮЗа и МУП «Трамвайное управления им. И.А. Пятецкого». Теперь, говорят инициаторы проекта, герои любимых зрителями спектаклей: «Мюнхгаузен», «Собака», «ГУСИЛЕБЕДИ.RU» — ежедневно будут путешествовать по городу и дарить улыбки прохожим и пассажирам.

Если вы встретите наш трамвайчик на улицах Евпатории, скорее фотографируйте и выкладывайте в сторис Инстаграма с хэштегом #крымтюз. Давайте следить за его путешествием по Евпатории! — говорится на сайте театра.