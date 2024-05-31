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По закону драмы: ружье на стене рано или поздно выстрелит. В у строго наказали «стрелка»
Фото: pikist.com

По закону драмы: ружье на стене рано или поздно выстрелит. В Крыму строго наказали «стрелка»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 15:03 31.05.2024

Заместитель прокурора Республики Крым Владимир Кузнецов поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя.

Установлено, что в январе текущего года, обвиняемый, находясь по месту своего жительства в селе Партизанское, используя порох, изготовил 5 патронов к имеющемуся у него ружью. На почве неприязненных отношений с соседом мужчина, взяв оружие и патроны, прибыл к его дому, где дождался потерпевшего у входной двери и произвел в него два выстрела, причинив ранения. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог ввиду своевременно оказанной потерпевшему медицинской помощи, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 2 годам ограничения свободы и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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