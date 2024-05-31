По закону драмы: ружье на стене рано или поздно выстрелит. В Крыму строго наказали «стрелка»

Заместитель прокурора Республики Крым Владимир Кузнецов поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя.
Установлено, что в январе текущего года, обвиняемый, находясь по месту своего жительства в селе Партизанское, используя порох, изготовил 5 патронов к имеющемуся у него ружью. На почве неприязненных отношений с соседом мужчина, взяв оружие и патроны, прибыл к его дому, где дождался потерпевшего у входной двери и произвел в него два выстрела, причинив ранения. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог ввиду своевременно оказанной потерпевшему медицинской помощи, — сообщили в прокуратуре.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 2 годам ограничения свободы и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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С тегами: прокуратура Крыма