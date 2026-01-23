По Земле ударила новая магнитная буря

23 января будет самая активная фаза, вероятность магнитных бурь на 24 и 25 января составляет 12 процентов, прогнозируют ученые. Ближайшие повышенные геомагнитные показатели ожидаются 27 января.

Ранее сообщалось, что геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года. Из первых 13 дней года 8 оказались окрашены в желтые и красные цвета. Кроме того, с начала года было уже три дня с магнитными бурями.

источник: РИА Новости Крым