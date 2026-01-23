Прямо сейчас:
По Земле ударила новая магнитная буря
По Земле ударила новая магнитная буря

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:19 23.01.2026

На Землю обрушится новая магнитная буря. Ее пик придется на 12 часов пятницы. Об этом свидетельствуют графики на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

23 января будет самая активная фаза, вероятность магнитных бурь на 24 и 25 января составляет 12 процентов, прогнозируют ученые. Ближайшие повышенные геомагнитные показатели ожидаются 27 января.

Ранее сообщалось, что геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года. Из первых 13 дней года 8 оказались окрашены в желтые и красные цвета. Кроме того, с начала года было уже три дня с магнитными бурями.

источник: РИА Новости Крым 

