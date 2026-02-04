По Земле ударят новые магнитные бури

К Земле завтра должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности. При этом, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов, магнитные бури пока ожидаются слабыми, – прогнозируют ученые.

Причина, по их данным, в том, что центры солнечной активности только накануне вышли в зону влияния на Землю и основная масса выбросов плазмы пройдет мимо планеты. При этом в Лаборатории считают, что в зоне максимальных рисков для Земли активные центры будут находиться еще около трех суток.

Вспышка наивысшего класса X произошла на Солнце вечером во вторник. За день до этого на поверхности светила также был зафиксирован взрыв максимального класса, ее мощность составила X8.11, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

источник: РИА Новости Крым