Прямо сейчас:
Главная | Актуально | По Земле ударят новые магнитные бури
Новости Республики
По Земле ударят новые магнитные бури
иллюстрация: © РИА Новости Крым

По Земле ударят новые магнитные бури

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:40 04.02.2026

Первые геомагнитные возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности ожидаются на Земле в пятницу и могут продлиться в течение трех дней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

К Земле завтра должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности. При этом, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов, магнитные бури пока ожидаются слабыми, – прогнозируют ученые.

Причина, по их данным, в том, что центры солнечной активности только накануне вышли в зону влияния на Землю и основная масса выбросов плазмы пройдет мимо планеты. При этом в Лаборатории считают, что в зоне максимальных рисков для Земли активные центры будут находиться еще около трех суток.

Узнайте больше:  Минприроды Кубани требует 34 млрд рублей с владельцев затонувших танкеров "Волгонефть"

Вспышка наивысшего класса X произошла на Солнце вечером во вторник. За день до этого на поверхности светила также был зафиксирован взрыв максимального класса, ее мощность составила X8.11, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 24

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.