По зову сердца. Крымские следователи стали донорами

В дни, когда трагические события в Севастополе еще крепче объединили жителей полуострова и нашей страны, крымские следователи не только выполняют свои профессиональные обязанности, но и различными способами поддерживают граждан.

Офицеры Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю во главе с руководителем Владимиром Терентьевым приняли единодушное решение и организовали коллективные донорские часы в подразделениях «Центра крови» в Севастополе и Симферополе, Ялте и Евпатории, Керчи и Саках.

Среди следователей — много постоянных доноров, кого медики приглашают на сдачу плазмы или крови в связи с их редкими и универсальными группами. Офицеры ответственно относятся к этой процедуре и вне зависимости от ведомственных коллективных посещений индивидуально приходят на станцию на регулярной основе, – сообщили в Следкоме.

Кроме того, сотрудники СК вступили еще и в федеральный регистр доноров костного мозга. А с первых дней специальной военной операции по защите жителей Донбасса следователи, помимо оказания всевозможной помощи бойцам на передовой, на постоянной основе сдают кровь для раненых солдат, которые проходят лечения в госпиталях.

В единстве – наша сила, а поддержать соотечественников посредством донорства — еще один способ проявить заботу, внимание и, главное, неравнодушие, — отмечает Владимир Терентьев. — Необходимо своим примером постоянно показывать, что сдавать кровь это не только полезно для здоровья самого донора, но, в первую очередь, это жизненно важно для людей, попавших в беду.

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