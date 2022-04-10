Победа достается бдительным и внимательным. Минобороны РФ – об истории и нынешних ратных буднях

В Минобороны РФ на основе архивов Великой Отечественной войны ежедневно проводят интересные исторические параллели. Сегодня рассказ о вражеских диверсантах и бдительности советских, российских воинов.

Бдителен всегда и везде.

Во время заправки танкового полка инспектор-водитель взвода военной полиции ефрейтор Евгений Ольков, сопровождавший колонну подвоза топлива, обнаружил и задержал украинского диверсанта. В ходе допроса выяснилось, что задержанный и его подельники передавали координаты российских войск для нанесения минометного удара. Это выявленное обстоятельство незамедлительно заставило российские подразделения покинуть данное место, на которое вскоре обрушился огонь противника.

В 1944 году во время тяжелых уличных боев за Будапешт стрелок стрелковой роты гвардии рядовой Николай Озерян тоже благодаря бдительности спас жизни своим товарищам. Находясь в боевом охранении, он обратил внимание на проходящего мимо подозрительного человека в гражданской одежде. Остановив прохожего, гвардии рядовой Озерян провел его обыск, в ходе которого обнаружил два пистолета. В итоге задержанный был передан в штаб.

И… еще одна историческая параллель. В нынешних условиях спецоперации на Украине она вполне уместна – сегодня исполнилось 78 лет со дня освобождения Одессы от фашистов. Верим, что и современным украинским нацистам недолго править бал в Южной Пальмире.

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