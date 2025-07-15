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Победа России на Украине неизбежна - Дональд Трамп
фото: © AP Photo Pool via AP

Победа России на Украине неизбежна — Дональд Трамп

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:56 15.07.2025

Президент США Дональд Трамп считает неизбежной победу России в украинском конфликте. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Точка зрения президента такова, что Россия победит. Вопрос в том, сколько времени это займет, – цитирует сообщение РИА Новости.

В частности, неизбежность победы России связана с тем, что у Москвы более крупная экономика и армия, чем у Киева, считают в Вашингтоне.

Также, со ссылкой на источники в резиденции американского президента, издание пишет о том, что решение Трампа ужесточить позицию по Украине вызвано его недовольством из-за ситуации с урегулированием конфликта.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Также он заявил о достижении сделки, по которой США будут поставлять оружие Киеву, но платить за него будет Европа.

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НАТО вместе с постпредом Вашингтона при альянсе Мэтью Уитакером будут заниматься координацией поставок американских вооружений на Украину.

Американский лидер уточнил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По его словам, 17 систем Patriot готовится к отправке на Украину, несколько из них поступят уже в ближайшие дни.

Украина не сможет долго сопротивляться в условиях конфликта на истощение из-за отсутствия собственных ресурсов и технологий, заявил накануне экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный.

источник: РИА Новости Крым 

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