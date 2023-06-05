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Победа! Симферопольские "КФУ-Грифоны" выиграли чемпионат Крыма по баскетболу
фото: ВКонтакте, страница Игоря Кийко

Победа! Симферопольские «КФУ-Грифоны» выиграли чемпионат Крыма по баскетболу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 21:18 05.06.2023

Финишировал чемпиона Крыма по баскетболу сезона-2022/23.

В соревнованиях приняли участие 11 команд из разных городов Крыма. В финальном матче сошлись симферопольские «Грифоны-КФУ» и «Южные медведи». Студенты, которыми руководит легенда крымского баскетбола Валерий Ходорченко, добились победы – 87:67 – и завоевали чемпионский титул. У «Южных медведей», соответственно, серебряные медали. «Бронза» досталась представляющему Алушту коллективу «Крымский-Лесогор», — сообщает «Крымский спорт»

 

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