Победа! Симферопольские «КФУ-Грифоны» выиграли чемпионат Крыма по баскетболу

Финишировал чемпиона Крыма по баскетболу сезона-2022/23.

В соревнованиях приняли участие 11 команд из разных городов Крыма. В финальном матче сошлись симферопольские «Грифоны-КФУ» и «Южные медведи». Студенты, которыми руководит легенда крымского баскетбола Валерий Ходорченко, добились победы – 87:67 – и завоевали чемпионский титул. У «Южных медведей», соответственно, серебряные медали. «Бронза» досталась представляющему Алушту коллективу «Крымский-Лесогор», — сообщает «Крымский спорт».