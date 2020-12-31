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Победа симферопольских творческих коллективов в фестивале «Christmas in New York»

Победа симферопольских творческих коллективов в фестивале «Christmas in New York»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и мир 13:50 31.12.2020

С 15 по 25 декабря в США в режиме онлайн проходил I Международный Рождественский фестиваль «Christmas in New York». Об этом рассказала начальник управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Аурика Грекул. По её информации, в конкурсе приняли участие коллективы и отдельные исполнители со всех континентов.

Судейская коллегия была представлена специалистами из США. Возглавлял жюри легендарный пианист и дирижер — маэстро Александр Палей (г. Нью-Йорк). В жюри также вошли крупнейшие музыканты-профессионалы, специалисты в области вокала, хорового и оркестрового искусства.

Россию, в числе прочих коллективов, представляли симферопольские детско-юношеская хоровая капелла «Школьные годы» (художественный руководитель Виктор Заславский, руководитель и дирижер Наталья Заславская, концертмейстер Татьяна Кусонская), а также вокально-хоровой ансамбль «Мадригал» (художественный руководитель и дирижер Наталья Заславская, концертмейстер Татьяна Кусонская).

Представленная на конкурс программа коллективов Симферопольской музыкально-хоровой школы, вызвала восхищение жюри и была удостоена Дипломов I степени, — отметила Аурика Грекул. — Творческий успех коллективов музыкально-хоровой школы показывает правильность выбранного художественного направления в работе с детьми и их большой творческий потенциал.

От всей души поздравляем победителей, желаем дальнейших творческих успехов и новых достижений!

Победа симферопольских творческих коллективов в фестивале «Christmas in New York»

Фото и материалы: пресс-служба администрации Симферополя.

Победа симферопольских творческих коллективов в фестивале «Christmas in New York»

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