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Победить даже в неравном бою. Исторические параллели проводит Минобороны РФ
Скриншот: МО РФ

Победить даже в неравном бою. Исторические параллели проводит Минобороны РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:05 20.04.2022

И снова исторические параллели, которые находит Минобороны РФ, сопоставляя события спецоперации на Украине и хронику боев Великой Отечественной войны. Очередной рассказ – о героях-танкистах, которые не спасовали, не растерялись, оказали достойный отпор и победили.

Удержал позиции и уничтожил врага.

Командир танковой роты старший лейтенант Антон Старостин, рискуя жизнью, в числе первых занял переправу в районе дамбы Северо-Крымского канала. Через некоторое время значительные силы противника попытались отбить стратегически важный объект. В ходе боестолкновения Антон Старостин уничтожил восемь бронетранспортеров и десятки националистов. При этом его боевая машина была атакована из противотанкового комплекса «Джавелин», в результате чего он сам получил контузию, но не вышел из боя. Убедившись в исправности техники он продолжил удерживать позиции и уничтожил еще два украинских танка.

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В годы Великой Отечественной войны самый известный подобный подвиг совершил 9 мая 1945 года командир танка гвардии лейтенант Иван Гончаренко. Он, преследуя противника, первым ворвался в Прагу и захватил мост через реку Влтава. Ведя неравный бой с 13 немецкими самоходными установками он уничтожил две из них. При этом его танк получил попадание снаряда, в результате чего сам Иван Гончаренко оказался тяжело ранен. Боевая машина загорелась, но он продолжил бой. Ему удалось удержать переправу до подхода основных сил, но, к сожалению, сам герой погиб.

Победить даже в неравном бою. Исторические параллели проводит Минобороны РФ


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