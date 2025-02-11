Победители фотоконкурса «Крым в моем сердце» поедут на отдых в отели Крыма

Победители фотоконкурса «Крым в моем сердце», приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией, будут награждены сертификатами в отели и санатории Крыма. Сертификаты на отдых на двоих четырем победителям предоставят партнеры конкурса — южнобережные курорт «Мрия», cанаторий Foros Wellness&Park, «Ялта-Интурист» и Palmira Palace Resort & SPA 5*.
20 лучших фоторабот о Крыме, в том числе и работы четырех победителей, будут представлены на фотовыставках в Москве и в Симферополе. Кроме того, эти фотографии будут опубликованы на портале правительства Крыма и Туристическом портале Крыма Travel Crimea, – цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий.
Оценивать работы будет конкурсный комитет, сформированный из представителей
Минкурортов Крыма, проекта VK Места, арт-кластера «Таврида», а также экспертов, искусствоведов, главных редакторов СМИ, профессиональных фотографов, блогеров. Возглавит конкурсный комитет генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов.
Конкурс для фотографов и любителей «Крым в моем сердце» приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией стартовал 3 февраля. Заявки принимаются до 2 марта включительно. Организатор – Министерство курортов и туризма Республики Крым.
Подробности участия, положение о конкурсе и заявка размещены на Туристическом портале Крыма Travel Crimea https://travelcrimea.com/specproject/20250203/3539866.html
По информации пресс-службы Минкурортов РК
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