Победители фотоконкурса «Крым в моем сердце» поедут на отдых в отели Крыма

20 лучших фоторабот о Крыме, в том числе и работы четырех победителей, будут представлены на фотовыставках в Москве и в Симферополе. Кроме того, эти фотографии будут опубликованы на портале правительства Крыма и Туристическом портале Крыма Travel Crimea, – цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий.

Оценивать работы будет конкурсный комитет, сформированный из представителей

Минкурортов Крыма, проекта VK Места, арт-кластера «Таврида», а также экспертов, искусствоведов, главных редакторов СМИ, профессиональных фотографов, блогеров. Возглавит конкурсный комитет генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов.

Конкурс для фотографов и любителей «Крым в моем сердце» приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией стартовал 3 февраля. Заявки принимаются до 2 марта включительно. Организатор – Министерство курортов и туризма Республики Крым.

Подробности участия, положение о конкурсе и заявка размещены на Туристическом портале Крыма Travel Crimea https://travelcrimea.com/specproject/20250203/3539866.html

По информации пресс-службы Минкурортов РК