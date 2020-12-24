Победители Республиканской премии общественного признания «Крым Молодежный» определены

В Симферополе наградили лучших представителей крымской молодежи Республиканской премией общественного признания «Крым Молодёжный».

Премия поддерживает и признаёт заслуги участников и находит своих победителей уже в третий раз. Финалистами премии стали молодые люди Республики Крым в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие особые достижения в различных областях социальной, научно-технической, инновационной, творческой, спортивной, общественной и добровольческой деятельности, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды».

В «Крым молодежный – 2020» было представлено 13 номинаций: «Открытие года», «Доброволец года», «Общественник года», «Лидер года», «Медийщик года», «Талант года», «Профессионал года», «Спортсмен года», «Наставник года», «Проект года», «Студсовет года», «Молодёжный совет года», «Муниципальный проект года».

Торжественное мероприятие проходило на телеканале «Первый Крымский», куда пригласили только финалистов премии в различных ее номинациях. Это было обусловлено необходимостью соблюдения мер, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Но праздничная атмосфера чувствовалась и у экранов телевизоров.

Одним из финалистов премии в номинации «Наставник года» стал комиссар Регионального штаба студенческих отрядов Республики Крым Владислав Езин. В 2020 году при непосредственном участии Владислава Езина в рамках реализации комиссарского плана работы Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов были организованы и проведены более ста добровольческих и общественных мероприятий, самыми масштабными из которых стали Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» и Республиканская патриотическая акция «Десант Победы».

Стать победителем в Республиканской премии «Крым Молодежный» – это важное событие для меня. Данная награда – это результат командной работы. За 2020 год были подготовлены к трудовому семестру более шестиста бойцов РСО, работающих вожатыми, строителями, сотрудниками сервисного обслуживания. Это тот трудовой ресурс, который очень нужен Республике Крым в летний период. И уже на протяжении пяти лет мы получаем высокие отзывы о нашей работе со стороны работодателей Крыма. Поэтому победа в номинации – это труд многих сотен бойцов студенческих отрядов Республики Крым и для нас это не предел, а повод двигаться дальше и покорять новые вершины. В такие моменты, понимаешь, что работаешь не зря, а на благо молодежи, для которых являешься наставником, – говорит Владислав Езин.

СПРАВКА: Организатор Премии — Государственный комитет молодежной политики Республики Крым. Мероприятие прошло с соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора.

фото предоставлены Государственным комитетом молодежной политики Республики Крым