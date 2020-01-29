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Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске

Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее — финалы соревнований в Москве и Красноярске

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:37 29.01.2020

Напомним, Межрегиональный этап Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест Крым–2020» проходил 25 и 26 января в спортивном комплексе Севастопольского государственного университета.

Участники соревновались в следующих номинациях: Hello, Robot! LEGO; EcoNet 10+; EcoNet 14+; РобоКарусель; Hello, Robot! OPEN; JrFLL. Гости фестиваля наблюдали, как проходила олимпиада по физике, выставка и защита проектов, сборка и отладка роботов, а потом и заезды собранных устройств. В каждой номинации были определены победители, которые поедут на финальные соревнования в Москву и Красноярск. Организатором межрегионального этапа Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест Крым–2020» третий год подряд выступает ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных техников», — отмечают в пресс-службе детского технопарка «Кванториум» (Севастополь).

Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске

Победители фестиваля:

EcoNet 14+

  • I место — команда «Junior Stars»
  • II место — команда «Prototype»
  • III место — команда «RoboCode»
  • Номинация «Креативное решение» — команда «Работяги»

EcoNet 10+

  • I место — команда «Дети Ньютона»
  • II место — команда «люди VEX»

Hello, Robot! LEGO — РобоФишки (младшая категория)

  • I место — команда «Шкодеры СЮТ 9»
  • II место — команда «Самоделкины»
  • III место — команда «Шкодеры СЮТ 7»
  • III место — команда «Шкодеры СЮТ 3»

Hello, Robot! OPEN «РобоКурьер» (младшая категория) 

  • I место — команда «СевМАН»
  • II место — команда «МАН Девчонки»
  • III место — команда «ДЮК»

Hello, Robot! OPEN «РобоПеревозчик» (старшая категория)

  • I место — команда «ДЮК – РЕНИ»
  • II место — команда «МАН»

«РобоКарусель» (младшая категория)

  • I место — команда «Слобода-1»
  • II место — команда «ELEPETRO»
  • III место — команда «Элизиум»

«РобоКарусель» (старшая категория) 

  • I место — команда «МАН Севастополь»
  • II место — команда «МАН Севастополь 2»

Hello, Robot! LEGO «РобоПутешественник» (старшая категория) 

  • I место — команда «Терминаторы»
  • II место — команда «Spille»
  • III место — команда «Dicktor»
  • III место — команда «МАН 1»

Команды, занявшие первое место, едут на Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест–2020», который пройдет в Москве 18–20 марта.

FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR (JrFLL)

Идея сезона этого года – исследование городской среды. Участники изучали основные принципы современного градостроительства и соотносили их с текущим состоянием их города, после чего переходили к строительству своего объекта из деталей LEGO, учитывая требования: доступная среда, экологичность, долговечность.

Также команда представляла ShowMe постер – это своего рода летопись проекта, прочитав которую, любой сможет узнать, как дети работали над проектом и каков результат их труда.

Свои проекты представили 9 команд из Севастополя, Симферополя и Новороссийска.Победители:

  • Номинация «За победу над обстоятельствами» — команда «Алмазная дружба»
  • Номинация «За интерес к науке» — команда «Электро – молния»
  • Номинация «Экологическое просвещение» — команда «Войны бесконечности»
  • Номинация «За сложность и оформление» — команда «LEGO Град»
  • Номинация «Необычное движение» — команда «ЭКО фермеры»
  • Номинация «Не стандартное решение» — команда «LEGO MOZG»
  • Номинация «Оригинальность проекта и креативность решения» — команда «CRAFTIKI»
  • Номинация «За стремление к знаниям» — команда «Прометей»

Для JrFLL финал в этом году пройдет 13-15 февраля в Красноярске. Туда на FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP отправятся команды «Алмазная дружба» и «CRAFTIKI».

Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске

Победители «РобоФест Крым–2020» определены. Далее - финалы соревнований в Москве и Красноярске

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