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Победителям I этапа Спартакиады среди дворовых команд вручили подарочные сертификаты

Победителям I этапа Спартакиады среди дворовых команд вручили подарочные сертификаты

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:47 02.09.2020

В Севастополе завершился I этап Спартакиады среди дворовых команд города «Двор-Спорт — 2020». Участники — юноши и девушки от 13 до 17 лет — на универсальных спортивных дворовых площадках отыгрывали матчевые встречи каждые субботу и воскресенье, начиная с 8 августа. Заключительные встречи состоялись 28-30 августа.

Каждая из команд-участниц Спартакиады поочерёдно отыгрывала матчевые встречи по волейболу 3х3 (одна партия в 15 минут, либо до 25 очков), баскетболу 3х3 (один период в 10 минут) и футболу 3х3 (два тайма по 7 минут, перерыв 3 минуты), — отмечают организаторы.

Призы, которыми наградили победителей, были достойны того, чтобы за них побороться.

Получили статуэтки, медали, дипломы и подарочные сертификаты: 1 место — 4000 руб., 2 место — 3000 руб., 3 место — 2000 руб., 4 место — 1000 руб., соответственно каждый игрок и представитель команды, — рассказал организатор Спартакиады «Двор-спорт» Андрей Большаков.

Места в финале I этапа Спартакиады среди дворовых команд Севастополя «Двор-спорт — 2020» распределились следующим образом:

Команды 14-15 лет (юноши):

  •  1 место – команда «Рубин», группа «Инкерман»;
  •  2 место – команда «Команда мечты», группа «Ленинский»;
  •  3 место – команда «Атлантика», группа «Гагаринский»;
  •  4 место – команда «Гроза», группа «Балаклава».

Команды 16-17 лет (юноши):

  •  1 место – команда «Инкерман», группа «Инкерман»;
  •  2 место – команда «Радиогорка», группа «Северная»;
  •  3 место – команда «Неудержимые», группа «Нахимовский»;
  •  4 место – команда «Казачья», группа «Казачья».

Команды 13-18 лет (девушки):

  •  1 место – команда «Молния», группа «Стрелецкая»;
  •  2 место – команда «Дружба», группа «Стрелецкая»;
  •  3 место – команда «Победа», группа «Стрелецкая»;
  •  4 место – команда «Инкерман», группа «Инкерман».

Победителям I этапа Спартакиады среди дворовых команд вручили подарочные сертификаты Победителям I этапа Спартакиады среди дворовых команд вручили подарочные сертификаты Победителям I этапа Спартакиады среди дворовых команд вручили подарочные сертификаты Победителям I этапа Спартакиады среди дворовых команд вручили подарочные сертификаты Победителям I этапа Спартакиады среди дворовых команд вручили подарочные сертификаты Победителям I этапа Спартакиады среди дворовых команд вручили подарочные сертификаты Победителям I этапа Спартакиады среди дворовых команд вручили подарочные сертификаты Победителям I этапа Спартакиады среди дворовых команд вручили подарочные сертификаты Победителям I этапа Спартакиады среди дворовых команд вручили подарочные сертификаты

Напомним, сначала эти команды выдержали отбор внутри 14 «игровых групп» (Андреевка, Кача, Северная, Верхнесадовое, Балаклава, Инкерман, Байдары, Терновка, Ленинский, Нахимовский, Гагаринский, Казачья, Камышовая, Стрелецкая), а затем — соревнования по круговой системе в четырёх «игровых дивизионах» (Северный, Восточный, Центральный, Западный).

Точно такой же путь предстоит преодолеть и командам-участницам II этапа Спартакиады, который состоится с 19 октября по 15 ноября 2020 года.

фото: ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя«

Победителям I этапа Спартакиады среди дворовых команд вручили подарочные сертификаты

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