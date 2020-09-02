Победителям I этапа Спартакиады среди дворовых команд вручили подарочные сертификаты

В Севастополе завершился I этап Спартакиады среди дворовых команд города «Двор-Спорт — 2020». Участники — юноши и девушки от 13 до 17 лет — на универсальных спортивных дворовых площадках отыгрывали матчевые встречи каждые субботу и воскресенье, начиная с 8 августа. Заключительные встречи состоялись 28-30 августа.

Каждая из команд-участниц Спартакиады поочерёдно отыгрывала матчевые встречи по волейболу 3х3 (одна партия в 15 минут, либо до 25 очков), баскетболу 3х3 (один период в 10 минут) и футболу 3х3 (два тайма по 7 минут, перерыв 3 минуты), — отмечают организаторы.

Призы, которыми наградили победителей, были достойны того, чтобы за них побороться.

Получили статуэтки, медали, дипломы и подарочные сертификаты: 1 место — 4000 руб., 2 место — 3000 руб., 3 место — 2000 руб., 4 место — 1000 руб., соответственно каждый игрок и представитель команды, — рассказал организатор Спартакиады «Двор-спорт» Андрей Большаков.

Места в финале I этапа Спартакиады среди дворовых команд Севастополя «Двор-спорт — 2020» распределились следующим образом:

Команды 14-15 лет (юноши):

1 место – команда «Рубин», группа «Инкерман»;

2 место – команда «Команда мечты», группа «Ленинский»;

3 место – команда «Атлантика», группа «Гагаринский»;

4 место – команда «Гроза», группа «Балаклава».

Команды 16-17 лет (юноши):

1 место – команда «Инкерман», группа «Инкерман»;

2 место – команда «Радиогорка», группа «Северная»;

3 место – команда «Неудержимые», группа «Нахимовский»;

4 место – команда «Казачья», группа «Казачья».

Команды 13-18 лет (девушки):

1 место – команда «Молния», группа «Стрелецкая»;

2 место – команда «Дружба», группа «Стрелецкая»;

3 место – команда «Победа», группа «Стрелецкая»;

4 место – команда «Инкерман», группа «Инкерман».

Напомним, сначала эти команды выдержали отбор внутри 14 «игровых групп» (Андреевка, Кача, Северная, Верхнесадовое, Балаклава, Инкерман, Байдары, Терновка, Ленинский, Нахимовский, Гагаринский, Казачья, Камышовая, Стрелецкая), а затем — соревнования по круговой системе в четырёх «игровых дивизионах» (Северный, Восточный, Центральный, Западный).

Точно такой же путь предстоит преодолеть и командам-участницам II этапа Спартакиады, который состоится с 19 октября по 15 ноября 2020 года.

фото: ГАУ « Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя «