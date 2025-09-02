Побережье Азовского море заполонили медузы

Согласно данным, за последние десять лет в регионе наблюдаются заметные климатические изменения: повышается температура воды и воздуха, уменьшается количество льда и снега, снижается уровень воды в реках. Чтобы оценить последствия этих процессов, ученые впервые организовали ежедневный мониторинг подхода медуз к побережью.

Первые результаты показывают, что наименее подвержены нашествию медуз районы Таганрогского залива, где соленость вод минимальна. Максимальная плотность желетелых организмов стабильно фиксируется в южной части Азовского моря, в первую очередь в Темрюкском районе Краснодарского края, – рассказали в институте.

И уточнили, что именно поэтому данный район выбран специалистами ВНИРО для проведения эксперимента по испытанию заградительных сетей в целях локальной минимизации негативного воздействия медуз.

По словам исследователей, итоги эксперимента помогут разработать эффективные меры защиты побережья и будут способствовать реализации Стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года.

Ранее прибрежную зону Керченского полуострова атаковали полчища медуз. На многих пляжах, особенно ближе к Азовскому морю, у берега их слой достигал метра.