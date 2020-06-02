Почему бензин в Крыму дорожает

Постепенный рост цен на бензин в мае вылился в не самые приятные для водителей 45 рублей за литр АИ-92 и 49 рублей за литр АИ-95. Мы округляем и усредняем (можно в Крыму найти и чуть дешевле и чуть дороже). В среднем, цены «подросли» за последнее время на полтора процента.

Объяснение? ИА «Крыминформ» приводит доводы одного из лидеров заправочной сети на полуострове. Все дело… в росте цен на топливо на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Сегодня на бирже наблюдается тенденция возврата к ценам летнего периода 2019 года. В свою очередь, цены на АЗС напрямую зависят от оптовых цен на бирже, поскольку это единственная в стране площадка, предусмотренная для закупок топлива, реализуемого на АЗС, — говорится в сообщении.

В этом пояснении есть и резон, и скрытая угроза. По информации ТАСС , на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) бензин подорожал на четверть с начала мая. Так, оптовая цена бензина «Премиум-95» выросла до 51,28 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива марки «Регуляр-92» возросла за этот же период на 22% — до 48,92 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива по сравнению с концом апреля выросла на 8,6% — до 47,54 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов — в 2,6 раза, до 21,2 тыс. рублей за тонну.

Ранее Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго России подписали совместный приказ о снижении нормативов биржевых продаж нефтепродуктов. В период с 1 апреля по 30 июня текущего года норматив продажи бензина на бирже будет снижен до 5% с 10%, дизельного топлива — до 3% с 6%, топлива для реактивных двигателей — до 5% с 10%, мазута — до 1% с 2%, сжиженных углеводородных газов — до 2,5% с 5%.

То есть и дальнейшее подорожание неизбежно… если работать только с одной биржей. В условиях снижения предложения, цены всегда растут. Российские нефтяные компании, кроме мини-НПЗ, в апреле 2020 года сократили по сравнению с мартом отгрузку автобензина на внутренний рынок на 33% – до 1,912 млн. тонн.

Нефтяные компании за май создали достаточно напряженную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Бензина фактически уже начинает не хватать, потому что очень резко снижено производство. Кроме того, товары из России активно экспортируются. Запрет импорта нефтепродуктов сложившуюся ситуацию только усугубляет, потому что достаточно много бензина, который уже был куплен у белорусского производителя, но еще не был ввезен в Россию. Соответственно, компаниям сейчас придется этот товар чем-то замещать. Это приведет к достаточно резкому росту спроса на бензины, — пояснил директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

И все понятно… кроме одного. Почему, даже в условиях подорожания топлива, средние розничные цены на бензин марки АИ-92 в России с 25 по 29 мая 2020 года возросли на 3 копейки по сравнению с предыдущей неделей и составили 42,74 рубля за литр. А вот цены на бензин АИ-95 увеличились на 1 коп. — до 45,94 руб. за литр, а стоимость литра дизельного топлива осталась на уровне 47,96 рубля. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes . Разница в 2-3 рубля за литр бензина… существенная и вряд ли объяснима «логистическими издержками».