Почему цифровая доверенность надежнее бумажной? Эксперты точно знают

Цифровая доверенность, отмечает портал Рамблер.Финансы становится дополнительным инструментом, который обеспечивает заслон мошенникам, желающим завладеть чужими банковскими средствами. Почему электронный документ надежнее бумажного, рассказывает эксперт.

Сегодня при совершении любого нотариального действия нотариус может подготовить документ не в бумажной, а в электронной форме. Однако цифровая экономика в нашей стране пока только в начале развития, поэтому электронный нотариальный акт сегодня в большинстве государственных ведомств и коммерческих структур принимать еще не готовы.

Более того, в соответствии с задачами государственной программы «Цифровая экономика», участником которой является и нотариат, целью является не простой переход с бумаги на цифровые носители в отдельно взятых сегментах, а создание безопасной системы документооборота между организациями и конечными пользователями.

Сегодня Федеральная нотариальная палата и московское отделение Сбербанка совместно реализуют эксперимент по внедрению нового сервиса, который получил название «Электронная нотариальная доверенность». Цель этого проекта — повысить удобство и скорость получения банковских услуг, а также свести к минимуму риски подделки нотариальных доверенностей и их последующее использование в мошеннических целях.

Электронная доверенность обладает абсолютно той же юридической силой, что и бумажная. По ней в банке можно, к примеру, снять деньги со счета, пополнить его, получить выписку со вклада или счета. Причем в случае со Сбербанком доверенность смогут видеть в ряде отделений.

Но главный плюс сервиса «Электронная нотариальная доверенность» в том, что банковские работники будут уверены, что документ выдан тем человеком, имя которого в нем значится, и что в нем нет никаких исправлений или подчисток. Это избавит их от необходимости проверки подлинности доверенности, а значит, клиент быстрее получит свои деньги. Именно то, что удостоверенный квалифицированной электронной подписью нотариуса документ напрямую по защищенным каналам связи передается по месту назначения — главная новация проекта.

Нотариат постоянно повышает защиту нотариальных актов от подделки, но важно, чтобы это была не автономная работа и все участники гражданского оборота могли бы воспользоваться ее результатами. К примеру, 3 января этого года в Санкт-Петербурге преступники хотели по поддельным документам, якобы подписанным нотариусом, снять со счета гражданина в одном очень крупном банке почти 600 миллионов рублей. Как сотруднику банка проверить полномочия обратившихся лиц? Есть телефон, есть электронная почта, но это требует времени, и нотариальная контора в новогодние каникулы может не работать — кстати, преступники для этого и выбрали такой день. Тогда злоумышленникам не повезло — нотариус был на месте, подтвердил, что документы фальшивые, и мошенников задержали.

В перспективе к сервису «Электронная нотариальная доверенность» смогут подключиться и другие банки и государственные ведомства. А передавать напрямую от нотариуса можно будет не только доверенности, но и другие документы. К примеру, те же банки заинтересованы в том, чтобы к ним непосредственно из-под пера нотариуса попадали свидетельства о праве на наследство на вклады.

Такой прямой способ обмена значимыми юридическими сведениями станет еще одним надежным барьером против тех, кто на основе фальшивок пытается присвоить чужое имущество.

Процедура удостоверения электронной доверенности почти такая же. Нотариус устанавливает личность доверителя, проверяет, соответствуют ли условия документа воле гражданина, разъясняет все правовые последствия подписания доверенности. Разница в том, что доверитель подписывает документ на графическом планшете нотариуса (это называется «простой электронной подписью»), а нотариус удостоверяет доверенность своей усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет напрямую в банк.

Возможности электронного нотариата основаны на базе Единой информационной системы нотариата (ЕИС), где с 2018 года регистрируются абсолютно все нотариальные действия. Именно ЕИС нотариата позволила нотариусам стать полноправными участниками системы межведомственного электронного взаимодействия, наладить оперативный обмен юридически значимыми данными с целым рядом ведомств и организаций, а также создать полезные онлайн-сервисы для информирования граждан.

Все это не только повышает удобство услуг нотариусов, но главное — защищает гражданский оборот от мошенников и обеспечивает достоверность сведений, которые попадают в государственные реестры.

Источник: Рамблер.Финансы