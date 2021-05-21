Почему Крым толком не освоил «московские деньги»

Эффективность освоения средств, предоставленных Правительством Москвы оставляет желать лучшего в Крыму. В том признался Глава РК Сергей Аксёнов. По его информации, в 2020 году в бюджет Республики Крым поступило около 17 млрд. рублей «московских денег», но исполнение составило в целом 68%, или 11,6 млрд. рублей.

На ситуацию с целевыми показателями и освоением «московских денег» повлияли как объективные, так и субъективные причины. Также одной из основных причин является отсутствие достаточного количества строителей на территории Республики Крым. Необходимо научиться работать с таким объёмом средств… Надеюсь, что в текущем году, все недоработки будут устранены, — сказал Аксёнов.

Он также озвучил ряд госпрограмм и нацпроектов, по которым Крым так и не вышел на запланированные показатели освоения средств. Самая плачевная ситуация – с расселением граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в рамках проекта «Жилье и городская среда». Он выполнен на 11%. По словам Аксёнова, это стало одной из причин увольнения республиканского министра ЖКХ.