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Почему люди предпочитают путешествовать на поезде. Причин несколько
фото: Luis Dalvan (pexels.com)

Почему люди предпочитают путешествовать на поезде. Причин несколько

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:27 08.10.2021

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, почему они предпочитают путешествовать на поезде.

Большинство россиян (36%) – романтики, поэтому первое место в рейтинге самых частных причин железнодорожного путешествия заняли живописные пейзажи за окном поезда: медленно проплывающие прожектора вокзала, огоньки домов; нежный рассвет, пирамидальные тополя, горы, реки, поля, посёлки с высокими антеннами, ветряки. Про любую поездку на поезде можно поведать вдохновляющую историю, её расскажут поезд и дорога, — отмечают в пресс-службе сервиса. — 26% россиян выбирают безопасные поездки на поездке, особенно в ковидное время, когда можно выкупить всё купе и ехать в изоляции от остальных пассажиров.

«Бронзу» в рейтинге самых частных причин предпочтения поезда вместо самолёта получил тот факт, что у туристов есть возможность приобрести дешёвые билеты на поезд и отсутствие дополнительных сборов, в отличие от авиабилетов.

Восемь причин, почему люди предпочитают путешествовать на поезде:

  1. Пейзажи за окном, 36%
  2. Безопасность, 26%
  3. Стоимость, 22%
  4. Отсутствие ограничений веса багажа, 12%
  5. Расположение вокзалов, 3%
  6. Возможность брать еду и напитки с собой, 1.3%
  7. Экологичный транспорт, 1%
  8. Для разнообразия, 1%

* По данным опроса соцсетей

Почему люди предпочитают путешествовать на поезде. Причин несколько

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