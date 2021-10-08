Почему люди предпочитают путешествовать на поезде. Причин несколько

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, почему они предпочитают путешествовать на поезде.
Большинство россиян (36%) – романтики, поэтому первое место в рейтинге самых частных причин железнодорожного путешествия заняли живописные пейзажи за окном поезда: медленно проплывающие прожектора вокзала, огоньки домов; нежный рассвет, пирамидальные тополя, горы, реки, поля, посёлки с высокими антеннами, ветряки. Про любую поездку на поезде можно поведать вдохновляющую историю, её расскажут поезд и дорога, — отмечают в пресс-службе сервиса. — 26% россиян выбирают безопасные поездки на поездке, особенно в ковидное время, когда можно выкупить всё купе и ехать в изоляции от остальных пассажиров.
«Бронзу» в рейтинге самых частных причин предпочтения поезда вместо самолёта получил тот факт, что у туристов есть возможность приобрести дешёвые билеты на поезд и отсутствие дополнительных сборов, в отличие от авиабилетов.
Восемь причин, почему люди предпочитают путешествовать на поезде:
- Пейзажи за окном, 36%
- Безопасность, 26%
- Стоимость, 22%
- Отсутствие ограничений веса багажа, 12%
- Расположение вокзалов, 3%
- Возможность брать еду и напитки с собой, 1.3%
- Экологичный транспорт, 1%
- Для разнообразия, 1%
* По данным
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