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Почему на Крымском мосту работает не вся внешняя подсветка

Почему на Крымском мосту работает не вся внешняя подсветка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Керченский мост 20:49 29.11.2020

В редакцию сайта KERCH.COM.RU пришло письмо от горожанина, который заметил, что на Крымском мосту функционирует лишь часть подсветки. Он спросил, в чем причина.

Почему уже около месяца не горит подсветка нашего Крымского моста? Горит только одна арка (красным цветом), — сообщил читатель, уточнив, что синяя подсветка железнодорожного моста уже месяц, как не включается.

Мост — визитная карточка не только Керчи, но и всего Крыма, считает керчанин и спрашивает, когда подсветка будет восстановлена.

Редакция KERCH.COM.RU получила официальный ответ от пресс-службы транспортного перехода:

В настоящее время ведутся работы по модернизации элементов архитектурно-художественной подсветки транспортного перехода. Автодорожную и железнодорожную арки планируется оснастить дополнительными светильниками. Арки будут подсвечены в цвета флага Российской Федерации. Работы по модернизации подсветки будут завершены в 2021 году.

Почему на Крымском мосту работает не вся внешняя подсветка

Фото: KERCH.COM.RU

Почему на Крымском мосту работает не вся внешняя подсветка

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