Почему на Крымском мосту работает не вся внешняя подсветка

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Почему уже около месяца не горит подсветка нашего Крымского моста? Горит только одна арка (красным цветом), — сообщил читатель, уточнив, что синяя подсветка железнодорожного моста уже месяц, как не включается.
Мост — визитная карточка не только Керчи, но и всего Крыма, считает керчанин и спрашивает, когда подсветка будет восстановлена.
Редакция KERCH.COM.RU получила официальный ответ от пресс-службы транспортного перехода:
В настоящее время ведутся работы по модернизации элементов архитектурно-художественной подсветки транспортного перехода. Автодорожную и железнодорожную арки планируется оснастить дополнительными светильниками. Арки будут подсвечены в цвета флага Российской Федерации. Работы по модернизации подсветки будут завершены в 2021 году.
Фото: KERCH.COM.RU
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