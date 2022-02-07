Почему реформа ОСАГО — дело хорошее и правильное? Мнение экспертов

Координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов уверен, что увеличение лимита выплат по жизни и здоровью в ОСАГО – это вопрос времени. По мнению эксперта, принятие данной инициативы продвинет обязательную «автогражданку» и станет решением, которого уже несколько лет ждет множество автомобилистов. Естественно, столь масштабные инициативы потребуют некоего увеличения стоимости полисов, однако сегодняшние заявления о сиюминутном и резком подорожании ОСАГО, Петр Шкуматов считает необоснованными. Так, по его мнению, говорят отдельные граждане, желающие поймать волну «хайпа» и получить признание общественности, распространяя ложные слухи о теме индивидуализации.

Я считаю правильными все инициативы Центробанка в рамках текущей индивидуализации сферы ОСАГО. Прежде всего, это касается указания о расширении границ тарифного коридора, вступившего в силу 9 января этого года. В корне не правы те, кто говорят о негативных последствиях для отрасли и автовладельцев в виде увеличения стоимости полисов. За первые три недели 2022 года средняя премия по ОСАГО в целом по РФ составила 5 789 рублей, что практически в точности совпадает с аналогичным прошлогодним показателем. Во многих регионах средняя премия снизилась, а в остальных осталась практически на прежнем уровне. Сомневающимся в реальности цифр стоит перестать сгущать краски, оперируя абсурдными утверждениями, и обратить внимание на реальную статистику. Российский Союз Автостраховщиков (РСА) и Центробанк систематически публикуют официальные данные. Недовольны механизмом тарифного коридора только неаккуратные водители, излишне часто попадающие в ДТП по своей вине. Конечно, для таких автомобилистов цена на ОСАГО пойдет вверх, но это справедливо, ведь страхование ответственности не только выполняет функцию возмещения вреда от ДТП, но и стимулирует на безаварийную езду. Добропорядочные автовладельцы получают скидки и специальные предложения от страховых компаний при заключении договоров «автогражданки».

Что касается прочих нововведений в ОСАГО, одними из важнейших будущих шагов я считаю уход от учета износа ТС при возмещении вреда железу и увеличение лимита выплат по жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей. Изначально низкие лимиты возмещения и так называемая «амортизация» были приняты для того, чтобы стоимость полиса была низкой и посильной для большинства автомобилистов. Однако депутаты, предложившие подобные идеи, не учли, что у этого «социального» решения есть побочные эффекты. Те, кто сталкивался с получением выплат по жизни или здоровью, с удивлением узнавали, что максимальная сумма возмещения составляет чуть больше, чем стоимость похорон. Владельцы старых автомобилей, а в нашей стране средний возраст автопарка составляет более 14 лет, многие годы получали узаконено минимальные выплаты и были вынуждены доплачивать за ремонт своего автомобиля из своего кармана. Некоторые автомобилисты подают на виновника ДТП в суд, чтобы взыскать разницу между выплаченным страховой компанией и заявленной в автосервисе суммой ущерба. Как правило, такие иски полностью выигрышные, что вызывает много вопросов у тех, кто стал виновником ДТП, оформив аварию по ОСАГО.

Для того, чтобы избежать формирования подобной практики, когда ОСАГО не защищает полностью застрахованного от исков от потерпевшей стороны, необходимо принимать решение о том, что страхование гражданской ответственности должно покрывать всю сумму ущерба вне зависимости от возраста автомобиля. А для этого необходимо отказываться от учета износа. Да, это вызовет некоторое подорожание полиса, но даст автомобилистам полную защиту от возможных претензий от пострадавшей в аварии стороны.

Что касается выплат потерпевшим за причиненный вред жизни и здоровью, то здесь, безусловно, выплаты должны покрывать расходы на восстановление после аварии. На одного погибшего в ДТП у нас приходится девять человек, получивших травмы, во многих случаях эти травмы довольно серьезные. И этим людям нужно время и нужны деньги для того, чтобы поправить здоровье. Если денег нет, то возможна такая ситуация, что человек потеряет здоровье на всю оставшуюся жизнь.

Очевидно, что такие выплаты должны давать возможность для полноценного восстановления здоровья. На сегодняшний день есть стандарт, согласно которому страховая сумма за вред жизни и здоровью составляет 2 миллиона рублей по большинству видов страхования. Лишь в ОСАГО размер возмещения катастрофически меньше. Я уверен, что жизнь в нашей стране должна цениться гораздо больше, чем 2 миллиона рублей, но приведение ОСАГО к общим стандартам — дело хорошее и правильное.

Недавний опрос, который мы проводили среди 1500 автомобилистов страны, показал, что поддерживают увеличение лимита возмещения по жизни и здоровью в ОСАГО почти 90 процентов из опрошенных нами. Сумма в 500 тысяч рублей кажется подавляющему числу российских водителей абсолютно несоразмерной и несправедливой. По моему мнению необходимо также иметь возможность добровольного увеличения этой страховой суммы в рамках опций ОСАГО по желанию страхователя. Я бы увеличил данный лимит до максимально возможного, ведь если, не дай Бог, по моей вине на дороге пострадают люди, я бы хотел, чтобы как минимум материальных проблем у них не было бы совсем.

Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

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