Почему состоятельные россияне в Дубае теряют миллионы

Русскоязычный бизнес в ОАЭ столкнулся с новой волной мошенничества: за последние три года случаи хищения активов заметно участились. Жертвами становятся не только предприниматели, но и представители российской политической элиты.

Попытка рейдерского захвата имущества бывшего чиновника Олега Митволя показала: злоумышленники не делают различий между обычными инвесторами и публичными фигурами. Однако этот же случай доказал, что при грамотно выстроенной многоуровневой защите активы можно сохранить даже в критической ситуации.

Механика преступления

Современные рейдеры мало похожи на криминальные группировки прошлого. Сегодня их главные инструменты — юридическая грамотность и знание международных процедур.

Подготовка к захвату ведётся системно. Сначала преступники изучают структуру активов: недвижимость, счета, корпоративные компании. Затем оформляется поддельная доверенность, которая проходит консульскую легализацию и внешне выглядит абсолютно законной.

После этого операция маскируется под обычную коммерческую сделку или стандартный банковский перевод. Брокеры и сотрудники финансовых организаций зачастую не замечают ничего подозрительного.

Превентивная защита

Любая информация о зарубежных активах, попавшая в открытый доступ, может стать отправной точкой для мошенников. Особенно уязвимы владельцы дубайской недвижимости и крупных банковских счетов.

Эксперты подчёркивают: превентивная защита обходится значительно дешевле, чем борьба с уже начавшимся захватом имущества. В первую очередь речь идёт о контроле персональных данных и минимизации цифровых следов.

Источниками утечек информации могут стать сотрудники, родственники, партнёры по бизнесу или знакомые. Мошенники активно используют методы социальной инженерии, чтобы получать сведения через окружение владельца активов.

Когда имущество уже пытаются переоформить

Кейс Олега Митволя показал, что даже в тяжёлой ситуации возможно изменить ход событий. Важно как можно быстрее подключить специалистов, обладающих опытом международной правовой защиты.

Интересы Митволя представляла ассоциация ARGA. Юристам удалось сохранить недвижимость, несмотря на то что часть денежных средств уже была выведена со счёта.

Президент ассоциации Сергей Храбрых объясняет успех системной работой с органами власти ОАЭ и международными структурами, включая FATF и ООН. Подключение таких организаций меняет статус дела: локальный спор начинает восприниматься как вопрос инвестиционной безопасности юрисдикции.

По словам юристов ARGA, подобные дела постепенно влияют на судебную практику в регионе. За последние годы в ОАЭ появились случаи признания недействительными сделок, нарушающих права конечного владельца активов.

Право остаётся на стороне собственника

Практика ARGA подтверждает: полностью защищённых юрисдикций не существует, однако существуют рабочие механизмы защиты инвесторов. Специалисты помогают блокировать подозрительные сделки, инициировать проверки FATF и доказывать нарушения антиотмывочного законодательства.

Такая работа требует не только знания локального законодательства, но и опыта взаимодействия с международными структурами. Именно поэтому большинство стандартных юридических компаний не способны эффективно решать подобные задачи.

Квалифицированное сопровождение также позволяет собственникам не выезжать в ОАЭ лично, поскольку в ряде случаев непродуманные действия могут лишь осложнить ситуацию.

