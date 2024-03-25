Почему телефонных мошенников так сложно победить? Экспертное мнение

ИТ-эксперты пояснили изданию «Коммерсант», почему проблема телефонного мошенничества все еще актуальна.

Уже несколько лет и государство, и бизнес ведут активную борьбу с телефонным мошенничеством, но, несмотря на постоянную актуализацию методов борьбы, злоумышленники все равно оказываются на шаг впереди.

Так, в боевом режиме пока работает платформа верификации телефонных вызовов «Антифрод», которая позволяет блокировать телефонные звонки, осуществляемые с подменных номеров.

В Tele2 уточнили, что ключевое достоинство системы – в возможности одновременного подключения сразу большего числа операторов. По словам игроков рынка, эффективная работа платформы напрямую зависит от числа подключённых к ней операторов.

Тем не менее, защита от подмены номера не всегда спасает от действий злоумышленников. В 2024 году участились случаи использования реальных номеров. Помимо этого, «нерегулируемый оборот сим-карт привел к появлению в России физлиц и организаций, предоставляющих услуги дистанционной аренды абонентских номеров», чем пользуются в том числе и мошенники, сообщили в МВД.

Кроме того, мошеннические звонки по сотовой связи постепенно вытесняются вызовами через интернет. По данным, которые приводит «Вымпелком», в 2024 году порядка 68% мошеннических звонков происходит через мессенджеры. Так, могут использоваться номера с кодом 900 и 1000 при звонках в Viber, а также мобильная нумерация российских операторов в WhatsApp.

Союзником в осуществлении противоправных действий эксперты считают и искусственный интеллект. Одним из результативных способов мошенничества уже стала подделка голоса, отметил специалист F.A.С.С.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков:

За последние месяцы мы насчитали как минимум три схемы с использованием аудиодипфейков, а именно сгенерированных с помощью ИИ аудиосообщений. Например, просьба от родственника одолжить денег в долг.

Хоть это и не очевидно, но важный инструмент борьбы с телефонным мошенничеством – ужесточение ответственности за допущение утечек данных. Соответствующие поправки в уголовный и административный кодексы уже были приняты Госдумой в первом чтении. По мнению авторов законопроектов, они направлены на борьбу с причиной распространения мошенничества – практически свободный доступ к персональной информации пользователей, который позволяет осуществлять таргетированные атаки.

Большинство утечек данных привело к тому, что у мошенников появилась обширная телефонная база номеров, которую самостоятельно собрать за счет простого перебора было бы слишком трудно. Кроме того, утечки другой пользовательской информации создали все условия для того, чтобы мошенник с легкостью мог завоевать доверие гражданина: например, обращаясь к нему по имени или называя адрес его проживания, а иногда и список недавних покупок, – пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Ключевая цель ужесточения наказания за утечки – защита персональных данных граждан, которая в долгосрочной перспективе приведет как к снижению мошенничества, так и к снижению числа спам-звонков.

Результат мошенника напрямую связан с тем может ли он завоевать доверие гражданина или нет. Когда персональные сведения доступны, сделать это просто, – подчеркнул депутат.

По словам Немкина, результат борьбы с мошенничеством зависит и от самих граждан.

Прежде всего, от уровня развития их цифровых компетенций. Необходимо продолжать транслировать в публичном пространстве правила цифровой грамотности, которые на деле очень простые – всегда перепроверяйте полученную информацию и не сообщаете данные ни по телефону, ни через смс ни, тем более, в мессенджерах, – посоветовал депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина