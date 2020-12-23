Почему в Крыму была приостановлена работа пункта пропуска «Перекоп» на границе с Украиной

Гражданин России с положительным тестом на COVID-19, который решил въехать в Крым с территории Украины, на время парализовал работу пункта пропуска «Перекоп».

Зафиксирован случай, когда при пересечении государственной границы Российской Федерации два жителя Республики Крым, граждане Российской Федерации, возвращались на территорию полуострова. Один из них на руках имел положительный результат теста на COVID. Тем не менее, он принял решение о пересечении государственной границы. В пункте пропуска был задействован план оперативных мероприятий. То есть было приостановлено проведение всех досмотров, – рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Почему крымчанина «выпустили» со стороны Украины – другой вопрос. В итоге и он, и «контактный» попутчик были изолированы. Заболевший – госпитализирован, его попутчик – под наблюдением врачей.

Глава Роспотребнадзора добавила, что это первый случай, когда граждане с положительным результатом теста на коронавирус пытались пересечь границу РФ.