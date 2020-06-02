Почему в Крыму отказывают в «президентских выплатах» на детей

По информации заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда России по РК Людмилы Пупышевой, уже свыше 120 тысяч семей в Крыму получили «президентские выплаты» на детей (по 10 тыс. рублей). Первый транш платежей прошел накануне. Однако, минимум, 6 тысяч семей получили отказ. Еще около 10 тысяч – в стадии рассмотрения и проверки.

По 120 тысячам заявлений из 135 тысяч поданных было принято положительное решение. По 6 тысячам заявлений приняты отказные решения по причине неправильной подачи заявлений, — пояснила Людмила Пупышева.

Основные ошибки — неправильно указанные данные расчетного счета заявителя. Часто люди пишут в эту графу номер карточки, или номер уже имеющегося счета, например ИП, который никак не подходит для целевых выплат.

Напомним, 1 июня в России, по инициативе Главы государства, осуществляется разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до наступления 16-летнего возраста. Также родители детей до трех лет могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь.