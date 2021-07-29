Почему в Симферополе продлили сроки благоустройства дворов – отвечает глава администрации города

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов рассказал о продлении сроков на работы по благоустройству общественных и дворовых пространств города до 1 сентября.

Договоры по всем объектам благоустройства действуют до 1 августа. В связи с тем, что у нас есть ряд объективных причин, связанных и с погодными условиями, и с необходимостью переработки ряда проектов, мы обратились к Главе республики, чтобы он продлил нам сроки выполнения этих работ до 1 сентября. Проекты были выполнены в 2020 году, по большинству из них были необходимы корректировки, что, конечно, повлекло за собой переработку документации, новые согласования с жителями и, в итоге, потребовало затрат определенного времени, – прокомментировал глава городской администрации.

Он также отметил, что основной перечень работ на объектах благоустройства выполнен. Среди оставшиеся работ – более дорогостоящие, но быстро выполнимые – это, в основном, укладка асфальтобетонного покрытия.

Все необходимые материалы и оборудование на текущий момент приобретены. С момента поставки оборудования непосредственно на объекты работы будут выполнены в кратчайшие сроки, – подчеркнул Валентин Демидов.

Напомним, в соответствии с Соглашением между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве продолжаются работы на 5 общественных и 17 дворовых территориях в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На ремонт дворовых территорий заложено финансирование в объеме 241,5 млн. рублей, по общественным – порядка 240 млн. рублей.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.