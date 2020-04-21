Почему власти РФ не раздают деньги всем гражданам. Пострадали-то (так или иначе) все

О том, почему власти РФ отказались от казалось бы очевидной идеи раздать все гражданам деньги (звучало предложение – по 25 тысяч рублей) ответил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, раздавать деньги населению в нашей сране нет ни возможности, ни необходимых инструментов, как, к примеру, у США. Об этом Греф поведал в видео-интервью на Сбербанк TV и порталу «Лента.ру».

Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить совершенно спокойно в короткие сроки эмитировать 3 трлн. долларов долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств. Поэтому ограничение ресурса само по себе уже диктует несколько иные меры, — сказал глава Сбербанка, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Правительство может потратить на помощь людям в преодолении кризиса до десяти процентов ВВП (валового внутреннего продукта). Объем ВВП России по итогам 2019 года составил в текущих ценах 110 трлн. 46,1 млрд. рублей, следует из второй оценки Федеральной службы государственной статистики. Население России — 146 748 590 человек. Считайте сами, но, примерно, это почти по 75 тысяч «на нос». Но не радуйтесь, сторонники идеи «равенства» и «каждому». Ведь это не прозволит оказать помощь еще и отраслям экономики, а еще нивелирует помощь малоимущим.

Вы знаете, здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов, — сказал Греф. — Не то что называется «вертолетные деньги» и помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь компаниям из тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса.

По словам Грефа, в один и тот же период времени нельзя пытаться решить все задачи одновременно, а потому сейчас — в разгар «жесточайшего кризиса» — нужно говорить о поддержке наиболее уязвимых и наиболее бедных слоев населения, сохранении здоровья людей и рабочих мест.

Вот эти задачи сегодня на повестке дня. Как только мы справимся с этой бедой, можно будет ставить следующую задачу — как сократить масштабы бедности. Сегодня мы ведем речь о том, как не допустить взрыва безработицы, как не допустить взрыва неплатежеспособности и так далее, и так далее, — добавил глава Сбербанка.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.