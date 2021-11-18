Почему закрывается ледовый каток в Ялте  

В Ялте закрывается ледовый каток. Власти говорят: временно, на три месяца, а причины… «технические».

На мои страницы в социальных сетях поступил ряд обращений от граждан, обеспокоенных ситуацией c закрытием ледового катка, расположенного в Ялте. По информации собственника, ледовый каток будет закрыт ориентировочно на 3 месяца по техническим причинам. Это связано с необходимостью закупки новой ледоуборочной техники и ремонтом инфраструктуры, обеспечивающей функционирование катка, — прокомментировал ситуацию Глава РК Сергей Аксёнов.

Как отметила начальник Управления спорта и физической культуры Евгения Пономарева, контракт между МБУ «СОК «Авангард» и ООО «АБМ» на аренду ледовой арены действительно заключен до 31 декабря текущего года. Однако, по информации руководства катка, в связи с непрерывной эксплуатацией, более 5 лет, без профилактических работ, истощился гидроизоляционный слой, который держит чашу льда. Кроме того, вышла из строя ледоуборочная машина, что не позволяет поддерживать необходимый слой льда.

Сейчас администрацией Ялты и руководством МБУ «СОК «Авангард» рассматривается возможность организации выездных тренировок по выходным дням в Симферополе на время ремонтных работ на ледовом катке в ТЦ «Конфетти», — уточнила Евгения Пономарева.

По ее словам, после завершения работ, будет перезаключен контракт на аренду льда. В проекте муниципального бюджета на 2022 год на эти цели заложено 2,5 миллиона рублей, а на 2023 – 3 миллиона рублей. В 2021 году на оплату аренды льда выделено 1млн 920 тысяч рублей. На льду занимаются воспитанники отделений фигурного катания и хоккея с шайбой – всего 57 человек.