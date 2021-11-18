Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Почему закрывается ледовый каток в Ялте  

crimeapress_news



verevo
Почему закрывается ледовый каток в Ялте  
Фото: администрация Ялты

Почему закрывается ледовый каток в Ялте  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Крыму 19:50 18.11.2021

В Ялте закрывается ледовый каток. Власти говорят: временно, на три месяца, а причины… «технические».

На мои страницы в социальных сетях поступил ряд обращений от граждан, обеспокоенных ситуацией c закрытием ледового катка, расположенного в Ялте. По информации собственника, ледовый каток будет закрыт ориентировочно на 3 месяца по техническим причинам. Это связано с необходимостью закупки новой ледоуборочной техники и ремонтом инфраструктуры, обеспечивающей функционирование катка, — прокомментировал ситуацию Глава РК Сергей Аксёнов.

Как отметила начальник Управления спорта и физической культуры Евгения Пономарева, контракт между МБУ «СОК «Авангард» и ООО «АБМ» на аренду ледовой арены действительно заключен до 31 декабря текущего года. Однако, по информации руководства катка, в связи с непрерывной эксплуатацией, более 5 лет, без профилактических работ, истощился гидроизоляционный слой, который держит чашу льда. Кроме того, вышла из строя ледоуборочная машина, что не позволяет поддерживать необходимый слой льда.

Сейчас администрацией Ялты и руководством МБУ «СОК «Авангард» рассматривается возможность организации выездных тренировок по выходным дням в Симферополе на время ремонтных работ на ледовом катке в ТЦ «Конфетти», — уточнила Евгения Пономарева.

По ее словам, после завершения работ, будет перезаключен контракт на аренду льда. В проекте муниципального бюджета на 2022 год на эти цели заложено 2,5 миллиона рублей, а на 2023 – 3 миллиона рублей. В 2021 году на оплату аренды льда выделено 1млн 920 тысяч рублей. На льду занимаются воспитанники отделений фигурного катания и хоккея с шайбой – всего 57 человек.

Почему закрывается ледовый каток в Ялте  

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.