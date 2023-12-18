Почти 19 тысяч заявок поступило на Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

Завершён приём заявок на соискание Всероссийской муниципальной премии «Служение». Было получено и обработано 18 458 заявок от представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Ещё 433 заявки подано в специальной номинации. Заявки прошли первичный отбор и будут оценены экспертным советом. Народное голосование начнётся 25 декабря.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества – командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Из Южного федерального округа зарегистрировано 2 060 заявок.

Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения: «Мой край – моя гордость»; «Малая родина – сила России»; «Защита отечества – общее дело»; «Объединяя усилия – умножаем возможности»; «Инициатива каждого – общий успех»; «Прямой разговор – доверие к власти»; «Опыт наставника – успех молодых»; «Новые технологии – новые возможности»; «Судьба человека – гордость Отечества».

Наблюдательный совет возглавил Первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко. Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.