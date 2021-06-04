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Почти 2 миллиона туристов уже посетили Крым в этом году
Фото: страница С.Аксёнова в Faxcebook: https://www.facebook.com/aksenov.rk/photos/a.267724896734310/1863761283797322/

Почти 2 миллиона туристов уже посетили Крым в этом году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:57 04.06.2021

В этом году Крым посетили более 1,9 млн. туристов. Такие данные привел Глава РК Сергей Аксёнов.

За январь-май текущего года Крым посетили более 1 миллиона 958 тысяч туристов. Это на 53,3% выше уровня аналогичного периода 2019 года. 65% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% — авиасообщением, 5% — по железной дороге. При этом турпоток в мае составил около 956 тысяч туристов, что на 60% больше, чем в 2019 году, — сказал Глава Крыма.

Он не уточнил методику подсчетов. Очевидно, речь идет о фиксации железнодорожных и авиабилетов, а также числа транспортных средств, прибывших на полуостров по Крымскому мосту.

 

Почти 2 миллиона туристов уже посетили Крым в этом году

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