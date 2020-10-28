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Почти 200 домов в Севастополе попали под… капремонт

Почти 200 домов в Севастополе попали под… капремонт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:11 28.10.2020

В рамках программы капитального ремонта домов в Севастополе в этом году приводят в порядок 193 дома, еще 24 дома ремонтируют за счет дополнительно выделенных федеральных денег. Один из таких домов — №13 по ул. Воронина. Работы здесь на завершающей стадии.

В рамках основной программы выполнено порядка 85-87% работ, из 24 дополнительных домов сделано около 50% работ. До середины декабря мероприятия должны быть завершены, — рассказал ИО директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Почти 200 домов в Севастополе попали под… капремонт

Он добавил, что во время ремонта домов ведется работа с предпринимателями, которые владеют помещениями в здании.

Для единства комплекса мы просим предпринимателей самостоятельно сделать ремонт в своих помещениях: убрать или спрятать оборудование – кондиционеры, провода. Большинство предпринимателей соглашаются и делают, — отметил Горлов.

Почти 200 домов в Севастополе попали под… капремонт

В свою очередь, врио директора Фонда содействия капремонта Севастополя Дмитрий Шпагин сообщил, что в настоящий момент фасад дома на ул. Воронина, 13 выполнен примерно на 40%, кровля – на 35%.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Почти 200 домов в Севастополе попали под… капремонт

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