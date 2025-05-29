Почти 200 крымчан прошли обследование в ходе акции, приуроченной ко Всемирному дню диагностики меланомы

Как пояснила главный врач ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» Юлия Лебедева, меланома — это злокачественная опухоль кожи, которая развивается из пигментных клеток и является одним из самых агрессивных видов рака.

Чаще всего меланомой болеют светлокожие люди и те, у кого на коже большое количество пигментных невусов или пигментных образований – родинок. Главный фактор, провоцирующий заболевание, — это избыточное и длительное воздействие ультрафиолетового излучения. УФ-лучи повреждают ДНК клеток кожи, что может привести к их злокачественной трансформации и развитию меланомы. Поэтому очень важно использовать солнцезащитные средства с SPF-фактором от 30 до 50, находиться в глубокой тени в часы максимальной солнечной активности – с 9 до 16, следить за изменениями на коже – любое образование больше 0,5 миллиметра требует детального осмотра, — комментирует специалист.

В случае появления на коже новых образований, либо изменений пигментных пятен или родинок следует как можно раньше обратиться за консультацией специалиста. Насторожить должны изменение размера, формы, цвета пигментного элемента, появления его асимметрии, зуда, покраснения, шелушения или кровоточивости.

При обнаружении меланомы на ранней стадии шансы на излечение достаточно велики, поэтому регулярные профилактические осмотры и внимательное отношение к своему здоровью играют важную роль. Мы призываем крымчан не игнорировать тревожные симптомы и своевременно обращаться к специалистам для проведения необходимых исследований и получения квалифицированной помощи, — заключила Юлия Лебедева.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК