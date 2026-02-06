Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Почти 300 пациентов посетили севастополський Центр крови за неделю
Новости Республики
Почти 300 пациентов посетили севастопольский Центр крови за неделю
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Почти 300 пациентов посетили севастополський Центр крови за неделю

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:38 06.02.2026

За неделю Севастопольский Центр крови посетили 286 человек. Среди них 17 человек впервые переступили порог донорского учреждения. Каждая сдача крови — это реальный шанс на спасение для пациентов городских больниц.

Еще одним значимым событием стало пополнение Федерального регистра доноров костного мозга. Два севастопольца прошли типирование и вступили в базу данных, дав надежду пациентам с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями на поиск совместимого донора для трансплантации. Напомним, одна стандартная донация цельной крови может быть разделена на несколько компонентов, и один донор за один визит потенциально способен помочь сразу трем пациентам, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.