Почти 300 пациентов посетили севастополський Центр крови за неделю

За неделю Севастопольский Центр крови посетили 286 человек. Среди них 17 человек впервые переступили порог донорского учреждения. Каждая сдача крови — это реальный шанс на спасение для пациентов городских больниц.

Еще одним значимым событием стало пополнение Федерального регистра доноров костного мозга. Два севастопольца прошли типирование и вступили в базу данных, дав надежду пациентам с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями на поиск совместимого донора для трансплантации. Напомним, одна стандартная донация цельной крови может быть разделена на несколько компонентов, и один донор за один визит потенциально способен помочь сразу трем пациентам, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.