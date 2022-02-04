Почти 300 подростков в Крыму прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции

За первую неделю иммунизации против новой коронавирусной инфекции детей старше 12 лет в Крыму прививку сделали почти 300 подростков. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

На сегодняшний день вакцинацию против COVID-19 в Крыму прошли 295 детей в возрасте 12-17 лет. Напомню, что на прошлой неделе в регион поступило 1 200 доз препарата «Спутник М». Вакцина доступна во всех медицинских учреждениях, имеющих прикрепленное детское население, — сообщил заместитель министра..

Перед прививкой родители, либо подростки старше 15 лет заполняют информированное добровольное согласие, а также анкету пациента. Далее ребенка осматривает врач.

После вакцинации в первые сутки могут развиваться кратковременные общие и местные реакции: небольшое повышение температуры тела, болезненность в месте укола, покраснение. Эти явления обычно проходят без следа в течение 2–3 дней.

Препарат «Спутник М» двухкомпонентный, вторая доза вводится через 21 день.

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