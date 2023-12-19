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Почти 48 тысяч севастопольцев выбрали электронный формат трудовой книжки

Почти 48 тысяч севастопольцев выбрали электронный формат трудовой книжки

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:34 19.12.2023

На электронные трудовые книжки (ЭТК) перешел 47761 житель города. Одним из главных преимуществ ЭТК является постоянный и удобный доступ к сведениям. При этом нет необходимости обращаться к работодателю и ожидать получение информации в течение нескольких дней.

Преимущества формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде заключается в следующем:

  • значительно уменьшаются ошибочные, неточные и недостоверные сведения о трудовой деятельности;
  • есть возможность дистанционного трудоустройства;
  • пенсии оформляются дистанционно по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения;
  • данные электронной трудовой книжки используются для получения государственных услуг;
  • снижаются издержки работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек и т.д.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке: место работы, периоды работы, должность (специальность, профессия), квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации), даты приема, увольнения, перевода на другую работу, основания прекращения трудового договора.

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Сведения из электронной книжки можно получить в личном кабинете на портале «Госуслуги». При необходимости можно запросить  в клиентских службах СФР и МФЦ бумажную выписку с подписью и печатью. Оба документа юридически равнозначны и могут быть одинаково представлены в любые организации.

У тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде. Остальные работники могут продолжать вести бумажную трудовую книжку либо перейти на электронную. Сделать это можно в любой момент.

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