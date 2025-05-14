Почти 5800 семей Севастополя получили региональный маткапитал

Благодаря реализации напроцекта «Семья» почти 5800 севастопольских семей смогли получить региональный материнский капитал. Региональный маткапитал предоставляется в Севастополе с 2020 года. С начала этого года региональный маткапитал получили уже 356 семей.

Право на выплату имеют женщины, родившие второго ребенка, начиная с 1 января 2019 года; женщины, родившие третьего ребенка, начиная с 1 января 2019 года, – случае, если мама не успела воспользоваться выплатой на второго ребенка в следствии его смерти; женщины при рождении первого ребенка, начиная с 1 января 2019 года, в случае, если в семье уже есть усыновленный ребенок, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления методологии предоставления соцподдержки департамента труда и соцподдержки населения Людмилу Воробьеву.

Чтобы подать заявление, ребенку должен исполниться минимум год, а также срок проживания в Севастополе должен составлять не менее года.

Среднедушевой доход должен быть ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам, установленным в Севастополе в расчете на душу населения.

Размер выплаты составляет 141059 рублей. Потратить средства можно на любые цели. При этом срок обращения за мерой не ограничен: можно получить в любое время, пока ребенку не исполнится 18 лет.

Обратиться за выплатами можно в МФЦ, в управление адресной соцподдержки населения либо через портал Госуслуг.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя