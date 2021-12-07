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Почти 800 тысяч человек в Крыму привиты двумя компонентами вакцины от коронавируса
Фото: Роспотребнадзор

Почти 800 тысяч человек в Крыму привиты двумя компонентами вакцины от коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:30 07.12.2021

Но до «коллективного иммунитета»… еще 400 тысяч прививок.

Полный курс вакцинации в Крыму прошли 794 234 человека – это 65,5% от плана (для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 1 212 687 человек двумя компонентами). Об этом сообщил врио главы республиканского минздрава Константин Скорупский.

Если на середину октября привитого населения было 455 тысяч, то на сегодняшний день цифра уже перевалила за 800 тысяч человек, – отметил «положительную динамику» вакцинации Скорупский.

По его информации, за последний месяц количество ежедневно выявляемых в Крыму случаев заболевания COVID-19 снизилось более чем в два раза.

Почти 800 тысяч человек в Крыму привиты двумя компонентами вакцины от коронавируса

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