Почти 9 тысяч севастопольских мальчишек и девчонок получат путевки в летние лагеря

На заседании Правительства Севастополя обсудили организацию летней оздоровительной кампании. Прием документов на первую смену начнется 4 мая. В этом году ребята отправляются в девять загородных лагерей (три на территории Севастополя, шесть — в Республике Крым). В Севастополе работают 15 пришкольных лагерей.

Путевки за счет средств регионального бюджета получают ребята льготных категорий. Всего планируют оздоровить 8 745 детей.

Первоочередное право на летний отдых имеют дети-сироты, дети-инвалиды и дети участников специальной военной операции. Вторую очередь составят дети отдельных категорий, которые не были обеспечены путевками в прошлом году. И третья очередь — это дети отдельных категорий, которые были в лагерях минувшим летом. Этот порядок утвердили в 2024 году, он остается без изменений.

Талантливые и одаренные дети получат путевки по результатам конкурса. Приоритет получат детские общественные объединения; затем — дети, которые не были в лагере в прошлом году, и наконец — дети, которые были в лагере в прошлом году.

Перед началом оздоровительной кампании вожатые прошли подготовку на базе СевГУ, в подготовке участвовали бойцы Российских студенческих отрядов и вузовские педагоги. В этом году в лагерях также как и в прошлые года будут организованы тематические смены, направленные на патриотическое воспитание, развитие лидерских качеств, творческое развитие, профориентацию, спорт, здоровый образ жизни.

Подать заявление родители смогут как лично, так и в электронном формате через Госуслуги. Также помощь окажут в школах, МФЦ и департаменте образования. Заявления начнут принимать с 4 мая.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя