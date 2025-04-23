Почти 9 тысяч севастопольских школьников участвовали в олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству

Ребята составляли финансовые планы, разоблачали мошенников и старались извлечь максимальную прибыль из разработанных стратегий эко-строительства. В этом году к проекту впервые присоединились старшеклассники, для которых были подготовлены задания на актуальные темы — как организовать вечеринку, грамотно противодействовать мошенникам и составить бизнес-план для кофейни.

Успешнее всего школьники справились с кейсом «Праздник с умом»: 64% участников смогли составить план мероприятия с учетом возможных расходов и с правильным распределением бюджета. Самым сложным оказался блок «Финансовый лабиринт» с применением на практике основных финансовых понятий — деньги, экономия, заработок.

В заданиях олимпиады воспроизводились реальные ситуации, с которыми любой из участников может столкнуться. Решая их, школьники осваивали правила грамотного финансового поведения, оценивали риски, стратегически планировали бюджет. Эти знания будут полезны им и в повседневной жизни, — цитирует пресс-служба и.о. управляющего Отделением по г. Севастополю Южного ГУ Банка России Виталия Сидоренко.

По итогам олимпиады все участники получат сертификаты, грамоты или дипломы, а педагоги — благодарственные письма за вклад в развитие финансовой грамотности среди молодежи.

Организаторы проекта — Банк России, АНО «Национальные приоритеты», Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа Учи.ру, при поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

источник: пресс-служба Отделения по г. Севастополь Южного ГУ Банка России