Почти два миллиарда рублей предусмотрено на модернизацию учреждений здравоохранения Керчи

На модернизацию учреждений здравоохранения Керчи на 2020-2022 года предусмотрено 1,8 млрд. рублей. Об этом рассказал врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

В рамках ведомственной целевой программы выделено 1,7 миллиардов, в рамках ликвидации последствий ЧС – 92 миллиона рублей. Всего предусмотрено к реализации 90 мероприятий, — сообщил врио министра.

Так, в ГБУЗ РК «Керченская городская больница №1 им. Н. И. Пирогова» по ведомственной целевой программе выделены средства на разработку 15 проектно-сметных документаций, в том числе на проектирование строительства поликлиники по улице 12 Апреля и капитального ремонта инфекционного корпуса.

На 5 объектах учреждения продолжаются работы по капитальному ремонту – это отделение урологии с приточно-вытяжной вентиляцией, рентгенодиагностический кабинет, несколько этажей кардиологического корпуса и приточно-вытяжная вентиляция здания поликлиники по улице Жени Дудник дом 1. В этом году планируется приобрести стационарный цифровой рентгеновский аппарат, стационарный цифровой флюорограф, систему компьютерной томографии и модульный пункт компьютерной томографии, — рассказал Константин Скорупский.

Также, в рамках ликвидации последствий ЧС для данной медицинской организации предусмотрено 62 миллиона рублей, это капитальные ремонты помещений хирургии, урологии, управления и прочее.

В ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3» по ведомственной целевой программе предусмотрено к реализации 16 мероприятий.

На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию здания по улице 1-я Митридатская, д 47-А., а также на капитальный ремонт внутриплощадочных инженерных сетей и территории учреждения. Ведется капитальный ремонт зданий по улице Парковой, — сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства.

Вместе с тем в рамках ликвидации последствий ЧС предусмотрен капитальный ремонт 1 объекта Керченской городской больницы №3 по улице Цементная слободка, 14.

Что касается, ГБУЗ РК «Керченский родильный дом», то на 3 года для учреждения предусмотрено к реализации 7 мероприятий.

В настоящее время проводится капитальный ремонт женской консультации №1, прачечной и непосредственно родильного дома, — отметил врио министра.

В ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница» на данный момент проводится капитальный ремонт поликлиники, зданий первого и второго отделений педиатрии, а также инфекционного отделения. Также, ремонтируется поликлиника и стационарное отделение ГБУЗ РК «Керченский психоневрологический диспансер» по улице Парковой.

За счет средств, выделенных на ликвидацию последствий ЧС, проводится капремонт учебных корпусов ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им Г.К. Петровой, — рассказал Константин Скорупский.

По ведомственной целевой программе разработана проектно-сметная документация на строительство подстанции скорой медицинской помощи в районе ул. Орджоникидзе.

Разрабатываются проектно-сметная документация для строительства двух вертолетных площадок в районе детской больницы и по ул. 12 Апреля, а также на реконструкцию подстанции скорой помощи на ул Войкова и капитальный ремонт подстанции на ул Комарова. Проводится капитальный ремонт зданий подстанции №12 по ул. Карла Маркса в рамках ликвидации последствий ЧС, — сообщил глава минздрава.

На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на капремонт Керченского филиала ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М.Ефетова» и на централизованную подводку медицинских газов в данном учреждении.

Запланированный срок завершения работ по всем перечисленным мероприятиям – 2022 год. Однако, на этом модернизация учреждений здравоохранения Керчи не закончится. Прорабатывается вопрос включения ряда объектов в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя, — подчеркнул Константин Скорупский.

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.

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