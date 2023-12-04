Почти как в кино (только в жизни все страшнее): как обезвредили угонщика в Симферополе

В Симферополе полицейские блокировали автомобиль с нетрезвым угонщиком, который едва не наехал на детей, следующих по пешеходному переходу.

В отдел полиции № 2 «Киевский» поступило сообщение от 28-летнего жителя Бахчисарайского района по факту угона принадлежащего ему автомобиля. Мужчина рассказал, что вышел ненадолго из транспортного средства, оставив ключи в замке зажигания. Обернувшись, увидел, как неизвестный уезжает на его автомобиле. Самостоятельно остановить угонщика владелец не смог. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и Госавтоинспекции Симферополя в результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки выявили угнанный автомобиль на одной из улиц столицы Республики. Водитель преследуемого автомобиля не реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции остановиться, в связи с чем полицейские приняли решение заблокировать транспортное средство, — сообщили в МВД по РК.

Когда полицейские приблизились к автомобилю, водитель, заблокировав двери, включил заднюю передачу и попытался скрыться. Он начал движение в сторону остановки общественного транспорта, где в этот момент находились люди, в том числе дети, возвращавшиеся из школы.

Сотрудники полиции, не раздумывая, приняли решение разбить стекло водительской двери, чтобы остановить автомобиль.

В момент разбития стекла один из сотрудников ОБ ППСП УМВД России по г. Симферополю – лейтенант полиции Роман Голида получил травму руки, а именно порез сухожилия. Подозреваемого задержали, им оказался 37-летний местный житель. В содеянном он сознался. Согласно результатам медицинского освидетельствования, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения, — рассказали в полиции.

Дознавателем отдела полиции № 2 «Киевский» в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а автомобиль отдан под сохранную расписку законному владельцу. Благодаря профессионализму и отважным действиям полицейских удалось избежать трагедии и не допустить человеческих жертв, — отметили в МВД по РК.

Сотруднику полиции, который получил травму при задержании злоумышленника, оказана медицинская помощь. В настоящее время он проходит лечение.