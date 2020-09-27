Почти «константа»: в Крыму за сутки — 86 новых случаев заражения коронавирусом

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 86 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 26 сентября на территории Республики зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции. 28 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 20 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 из них прибыл из другого субъекта РФ), еще 1 случай завозной из Украины, – рассказал Аксёнов.

Всего в Крыму зарегистрировано 4 305 случаев новой коронавирусной инфекции. 101 из них завозные из-за границы, 127 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3 355 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 722 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 198 человек.

Выздоровевших за весь период – 2 685 человек. Число умерших – 59. На лечении остаются 1 510 пациентов.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2 375 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 496 человек, в стационарах находятся 1794 человека, изолировано в обсерваторы – 85 человек.