Почти миллиард рублей выплатят в Крыму семьям с детьми в феврале

В Крыму на выплату мер социальной поддержки семьям с детьми за счет средств республиканского и федерального бюджетов за февраль 2021 года направлено 988,5 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РК.

Отмечается, что ряд социальных выплат, предусмотренных федеральным и республиканским законодательством, увеличен по сравнению с 2020 годом.

Выплата пособий с детьми за счет средств федерального бюджета проиндексирована с 1 февраля 2021 года. Теперь размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, составляет 708,23 рублей, единовременного пособия при рождении ребенка (при рождении ребенка с 1 февраля 2021 года) – 18 886,32 рублей, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет – 7 082,85 рубля, — говорится в сообщении.

Размер пособия по беременности и родам (органами социальной защиты населения выплачивается женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности лиц, чья профессиональная деятельность подлежит лицензированию: ИП, нотариусы, адвокаты и т.д.) составляет 708,23 рублей, единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью при всех формах устройства составляет 18 886,32 рубля, при усыновлении ребенка с инвалидностью старше 7 лет, братьев, сестер – 144 306,88 рублей (при условии, что решение о передаче ребенка в семью либо судов об усыновлении вступило в силу с 1 февраля 2021 года). Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, теперь составляет 29 908,46 рублей, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — 12 817,91 рублей.

Кроме того, увеличен размер пособий за счет средств республиканского бюджета, которые выплачиваются в размере, зависящем от прожиточного минимума, установленного в определенном квартале прошлого финансового года.

Так, размер ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка теперь составляет 11 682 рубля (в 2020 году – 11 225), пособия на ребенка женщинам, имеющим статус одинокой матери, а также на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, — 2 928,25 рублей (в 2020 году – 2 764,5).

Также согласно внесенным в законодательство изменениям с 2021 года размер ежемесячной денежной выплаты на третьего или последующего детей равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения. В 2021 году размер ежемесячного пособия вырос до 11 682 рублей (в 2020 году – 11 058).